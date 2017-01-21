Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri (21 Ocak 2017 Cumartesi)

FutbolArena - Beşiktaş ile ilgili 21 Ocak 2017 Cumartesi günü basında yapılan haberleri bir araya getirdik. İşte o haberler:



Metin Albayrak'tan Anderson Talisca ve transfer açıklaması



Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Anderson Talisca'nın durumu ve transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Metin Albayrak, "Bütçemiz çerçevesinde çalışıyoruz. Türkiye'nin ve Beşiktaş'ın ekonomik durumu belli" dedi.



Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi'ndeki Kartal Yuvası mağazasının açılışına katılan Albayrak, forvet transferiyle ilgili soru üzerine, "Transfer edeceğimiz futbolcunun oyun kalitemize, hocamızın sistemine, takımdaki arkadaşlık ortamına uyum sağlayacak olması lazım. Böyle kriterlerimiz var. Bütçemiz çerçevesinde çalışıyoruz. Türkiye'nin ve Beşiktaş'ın ekonomik durumu belli. UEFA konjonktürü var ayrıca. Dövizin nereye geldiği malum. O yüzden ince eleyip sık dokuyoruz. Transfer yapmayabiliriz, olursa sürpriz olur." diye konuştu.



Forvet konusunda bir endişe yaşamadıklarını vurgulayan Albayrak, "Elimizde Türk ve Kamerun milli takımlarının santrforları var. 'Beşiktaş'ın santrforu yok, öldü bitti' diye bir endişemiz yok. Oyuncularımızdan mutluyuz. Birkaç oyuncuya teklifte bulunduk ama transfer yapmış olmak için transfer yapmak istemiyoruz. Yapacaksak doğru yapalım." ifadelerini kullandı.



"TALISCA BURADA MUTLU"



Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Anderson Talisca ile önümüzdeki yıl da devam edeceklerinin altını çizen Metin Albayrak, "İki senelik kiralık anlaşması var, opsiyon bizim tarafımızda. Önümüzdeki sezon da bizde oynayacak. Ayrıca satın alma opsiyonu zaten kontratta var. Talisca burada çok mutlu. Geçen hafta Ümraniye'de başkanımızla görüştü ve 'Burada çok mutluyum. Burayı kendi kulübüm gibi görüyorum' dedi. Biz de onu çok seviyoruz. İnşallah tamamen bonservisini alırız." şeklinde konuştu. Beşiktaş, Vodafone Arena'ya taşınıyor



Beşiktaş'ın yeni kulüp binası Vodafone Arena'da açılıyor. Siyah beyazlı kulübün, stadın içerisinde yer alan kulüp merkezinin açılışının 21 Ocak Cumartesi günü yapılacağı açıklandı.



Beşiktaş'tan yapılan bilgilendirmede açılışta Fikret Orman ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da yer alacağı belirtildi.



İşte o açıklama:



"Beşiktaş JK yeni yuvasına taşınıyor. Vodafone Arena'daki yeni kulüp merkezi gerçekleştirilecek açılış töreni ile resmen hizmete giriyor.



Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman'ın ev sahipliğinde yapılacak tören, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek.



Tarih: 21 Ocak 2017, Cumartesi



Saat: 13.00



Yer: Beşiktaş JK Kulüp Merkezi / Vodafone Arena"



Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile anlaştı



Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ricardo Quaresma ile 2+1 yıllık yeni anlaşma yapıldığı belirtildi.



Fanatik'te yer alan habere göre; Quaresma, gelecek sezondan itibaren senelik 2 milyon Euro garanti ücret alacak. Quaresma'nın bu seneki ücreti ise 1.6 milyon Euro idi. Aynı zamanda 33 yaşındaki yıldıza puan başına 4 bin Euro verilecek. Sözleşme süresinin 2+1 sene olduğu belirtilirken, taraflar arasında herhangi bir pürüz kalmadı.



36 YAŞINA KADAR



Ricardo Quaresma'nın avukatının önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ve anlaşmanın resmiyete döküleceği öğrenildi. Portekizli futbolcu eğer yeni konratını tamamlarsa, 36 yaşında Beşiktaş'a veda etmiş olacak.