Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri (20 Ocak 2017 Cuma)

FutbolArena - Beşiktaş ile ilgili 20 Ocak 2017 Cuma günü basında yapılan haberleri bir araya getirdik. İşte o haberler:



Anderson Talisca Beşiktaş'ta kalacak mı?



Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan 1+1 yıllığına kiraladığı ve sergilediği performansla alkış toplayan Anderson Talisca ile gelecek sezon için de anlaştığı öne sürüldü. Buna göre; Benfica sezon sonunda istese bile Brezilyalı oyuncu Beşiktaş'ta kalacak.



Fanatik'te yer alan habere göre; 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini sezon başında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 1+1 yıllık kiralık olarak açıklayan yönetimin, yıldız ismin potansiyelli bir oyuncu olmasını göz önünde bulundurarak futbolcuyla 2017-18 döneminin sonuna kadar erkenden el sıkıştığı ortaya çıktı. Bu hamleyle opsiyondaki, 'Oyuncu ya da gönderilen kulüp istemezse kulübü Benfica'ya geri döner' maddesini pasifize eden Siyah-Beyazlı idarecilerin, çıkan iddialara rağmen bu konuda yapılan anlaşma sebebiyle rahat olduğu öğrenildi.



Yönetim, Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 7 lig maçında 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek sakatlığı sebebiyle görev yapabildiği kısıtlı sürede takıma önemli katkı sağlayan başarılı futbolcunun sözleşmesindeki 'satın alma opsiyonu' konusunda ise aceleci değil... UEFA'yla yapılan Finansal Fair-Play anlaşması, kulübün şartlara uyması sebebiyle 2017-18 sonunda değil, bu sezonun tamamlanmasıyla biteceğinden yönetim, Talisca'nın yüksek performansını sürdürmesi halinde ekonomik olarak eli rahat bir şekilde 25 milyon Euro'luk (100 milyon TL) opsiyonu için harekete geçecek. Yıldız ismin de 2018 dönemi sonunda Beşiktaş'ta kalmak istemesi halinde Siyah-Beyazlılar, Benfica'ya, 'bir dahaki satışından pay' önerisinde bulunarak bu bedelde indirime gitmesini isteyecek.



Beşiktaş forvet transferi yapacak mı?



Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet hattına yapılması plananan takviyeyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Başkan Fikret Orman'ın golcü transferi konusunda çalışmaları bizzat yürttüğü kaydedildi.



Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş transfer komitesi, Başkan Fikret Orman'dan gelen son haberle tekrar aktif hale geçti. Yönetimdeki son görev dağılımı sonrasında Umut Güner, Metin Albayrak ve Emre Kocadağ'a ek olarak Kulüp Direktörü Ali Naibi'nin de yer aldığı transfer komitesindeki yöneticilere mesaj gönderen Orman'ın, "Forvet transferi için görüştüğüm birkaç futbolcu var. Sürpriz bir ismi takıma kazandırabiliriz. Benden haber bekleyin" dediği öğrenildi.



Forvet transferi konusundaki çalışmalarını titizlikle yürüten Başkan Fikret Orman'ın, daha önce de ilgilendikleri Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'den Jackson Martinez ile Atletico Madrid'li Fernando Torres'in peşinde olduğu konuşuluyor. Orman'ın, ara transfer döneminin bitimine daha 12 gün olması sebebiyle farklı isimler için de yurt dışında girişimlerde bulunduğu ve takıma yeni forvet alınması konusunda kararlı olduğu bildirildi.



Kerim Frei, Birmingham'a transfer oldu



Beşiktaş'ın genç futbolcularından Kerim Frei'ın İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'a transfer olduğu ifade edildi. Siyah beyazlıların, bu satıştan 2,5 milyon Euro kazanacağı belirtildi.



Siyah beyazlı takımdan KAP'a yapılan açıklamada, "Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City F.C. ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.



23 yaşındaki oyuncu kariyerine İngiltere'de Fulham altyapısında başladı. 2012'de Cardiff'e kiralanan oyuncu, 2013'te 3,15 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu.



Beşiktaş'ta bu sezon 4 kupa maçında attığı 4 golle dikkat çeken Kerim Frei'ın sözleşmesi 2018 yılında sona eriyordu. Kerim Frei'ın transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 4,5 milyon Euro.



Beşiktaş'tan Mehmet Ekici açıklaması



Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakılmasıyla ilgili Beşiktaş'tan açıklama yapıldı. Siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman'ın milli oyuncunun kadro dışı bırakılması konusunda devreye girdiği iddia edilmişti.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Bugün Habertürk gazetesinde yer alan Başkanımız Fikret Orman'ın Mehmet Ekici'yi 'kadro dışı bıraktırdığı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır.



Mehmet Ekici'nin kulübünde kadro dışı kalmasıyla ilgili kulübümüzün ya da Başkanımızın herhangi bir etkisi olmadığı gibi, böyle bir ithamın söz konusu olması bile kulübümüzün etik değerlerine aykırıdır.



Camiamızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz." denildi.



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