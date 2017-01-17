Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri (17 Ocak 2017 Salı)

FutbolArena - Beşiktaş ile ilgili 17 Ocak 2017 Salı günü basında yapılan haberleri bir araya getirdik. İşte o haberler:



Rya Babel, Osmanlıspor maçında nasıl oynadı?



Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ryan Babel, ligde siyah beyazlı formayla ilk maçına Osmanlıspor karşısında çıktı.



Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Osmanlıspor maçında ilk 11'de yer alan 29 yaşındaki oyuncu, Türkiye'deki ikinci kariyerine şanssız başladı.



Mücadelenin 79. dakikasında bileğinin dönmesi nedeniyle sakatlanan Ryan Babel, oyuna devam edemeyerek çıkmak zorunda kaldı. Sahada kaldığı 79 dakika boyunca etkili bir performans ortaya koyamayan Hollandalı yıldız, rakamlarıyla hayal kırıklığı yarattı.



37 kez topla buluşan Ryan Babel, 20 isabetli pasa imza atarken %80 pas isabeti oranı yakaladı. Öte yandan 1 isabetsiz şut girişiminde bulunan Hollandalı yıldız, 2 kez açtığı ortalarda da isabet sağlayamadı. 79. dakikada sakatlanan Ryan Babel, yerini Kerim Frei'a bırakmak zorunda kaldı.



Ryan Babel maç sonu açıklamasında "Pozisyonda bileğim döndü, fazla şişmedi ve kötü görünmüyor ama kesin şeyleri kontrolleri yaptırdıktan sonra söyleyebileceğiz." ifadelerini kullandı.



Rıdvan Dilmen'den Olcay Şahan - Trabzonspor transferi iddiası



NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu.



Beşiktaş'ın 200 bin Euro'ya Trabzonspor'a sattığı Olcay Şahan transferi hakkında da yorumda bulunan Dilmen, ilginç bir iddia ortaya attı. Güntekin Onay'ın Olcay'ın 200 bin Euro'ya satılmasını az bulmasının ardından Dilmen: "Sen dua et de 200 bin Euro'yu Beşiktaş almış olsun, üstüne 200 bin Euro ödemiş olmasın! İlginç şeyler duyuyoruz" şeklinde bir yorumda bulundu.



Olcay Şahan'ın 200 bin Euro'ya Trabzonspor'a transfer olmasının ardından bu anlaşmanın içine Mehmet Ekici'nin bu sezon Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Beşiktaş'a 2 milyon Euro tazminat ödenmesi şeklinde bir madde koyulduğu öne sürülmüştü.



Ricardo Quaresma: 'Çin'den teklif var ama gitmem'



Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma'nın geleceği merak edilirken, Portekizli futbolcu takımda kalmak istediğini dile getirdi.



Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma bu hafta imza atıyor... Çin takımlarının gözdesi olan Portekizli futbolcu ile yapılan görüşmelerde sona gelindi.. Siyah-beyazlı takımdan 1.8 milyon Euro ücret alan Quaresma bu hafta Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



Futbol hayatına Beşiktaş'ta veda etmek istediğini daha önce açıklayan Quaresma, yöneticilere de, "Burada mutluyum. İstanbul'u ben de ailem de çok seviyoruz. Beşiktaş taraftarının bana olan sevgisini hiçbir kulüpte görmedim... Ne ilk gelişimdeki imza törenimi ne de havaalanındaki karşılamayı asla unuturum... Çin takımlarından teklif olduğu doğru, fakat gitmek istemiyorum. Futbola burada veda edip, ülkeme döneceğim" dedi.



Bu sözler, Beşiktaş'ı rahatlattı. Quaresma'nın yıllık 2.5 milyon Euro karşılığı imza atacağı ayrıca maç başı ücret alacağı ifade edildi.