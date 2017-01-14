Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri (14 Ocak 2017 Cumartesi)

FutbolArena - Beşiktaş ile ilgili 14 Ocak 2017 Cumartesi günü basında yapılan haberleri bir araya getirdik. İşte o haberler:



Mehmet Ekici: 'Asla Beşiktaş'a gitmeyeceğim'



Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mehmet Ekici, transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 24 TV ekranlarından yayınlanan Spor Gecesi programında Gökhan Dinç'e konuşan genç futbolcu, Beşiktaş'a asla transfer olmak istemediğini söyledi.



Gökhan Din, Mehmet Ekici ile arasında geçen konuşmayı programda paylaştı. Ekici'nin kendisine, "Asla Beşiktaş'a gitmeyeceğim.Benim rengim belli. Bedeli ne olursa olsun Fenerbahçe forması giyeceğim" dediğini ifade etti.



Ersan Gülüm'ün Beşiktaş'a maliyeti



Beşiktaş'ın Hebei China Fortune takımından kiraladığı Ersan Gülüm'ün maliyeti merak ediliyordu. Başarılı futbolcu için siyah beyazlıların Çin kulübüne kiralama ücreti ödeyeceği belirtildi.



Sabah'ın haberine göre; Hebei'ye kiralama bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, oyuncuya ise Çin'e gitmeden önce aldığı ücreti verecek. Yıldız futbolcu, sezon başına 1 milyon 550 bin Euro'dan toplamda 3 milyon 100 bin Euro kazanacak.



Ersan Gülüm'ün Çin kulübüyle olan sözleşmesi ise 1 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. Futbolcunun ücret maliyetinden kurtulmak isteyen Hebei'nin mukavelede bulunan +1 yıllık opsiyon maddesini kullanmayı düşünmediği belirtildi. Gelişmeler bu yönde olursa, Beşiktaş, Ersan'ın kiralık sözleşmesi bittiği anda bonservisini bedelsiz olarak alabilecek. 29 yaşındaki tecrübeli stoperin önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.



Beşiktaş'tan Jorge Jesus açıklaması



Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş'in yerine Sporting Lizbon'u çalıştıran deneyimli teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirmeyi düşündüğü iddia edilmişti. Siyah beyazlıların, Portekizli çalıştırıcıya yıllık 6 milyon Euro'luk teklif yaptığı ileri sürülmüştü.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada bu haberlerin asılsız olduğu belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:



"Bugün bazı gazetelerde yer alan, Beşiktaş'ın yeni teknik direktör olarak Jorge Jesus ile görüştüğü haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.



Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, futbolcularımız ve tüm camiamızla kenetlenip, şampiyonluk yolunda adım adım ilerlediğimiz günlerde bu tarz haberlerin çıkması maksatlı ve manidardır.



Camiamızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz."



Rhodolfo yeniden eski takımına dönüyor



Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını devam ettiren Beşiktaş'ta Rhodolfo'nun gönderilmesi gündemde. Brezilyalı oyuncunun da yeniden ülkesine dönmek istediği kaydedildi.



Fanatik'te yer alan habere göre; Siyah-Beyazlılar'a geçen sezonun başında Gremio'dan gelen Rhodolfo'nun, Türkiye'den ayrılmak istediği öğrenildi. Yaşadığı ağır sakatlığın ardından teknik direktör Şenol Güneş'in de fazla şans vermediği 30 yaşındaki savunma oyuncusunun, devre arasında ülkesine dönmek istediği bildirildi.



Şimdiden menacerlerine yetki veren Brezilyalı savunma oyuncusunun, eski kulübüne dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Ersan Gülüm'ün de gelecek olması sebebiyle Rhodolfo'ya zorluk çıkarılmayacağı tahmin ediliyor.