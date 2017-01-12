Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri (12 Ocak 2017 Perşembe)

FutbolArena - Beşiktaş ile ilgili 12 Ocak 2017 Perşembe günü basında yapılan haberleri bir araya getirdik. İşte o haberler:



Trabzonspor, Olcay Şahan'ı KAP'a bildirdi



Süper Lig'de uzun yıllardır Beşiktaş forması giyen 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu Olcay Şahan'ın Trabzonspor'a transferi hakkında KAP açıklaması yapıldı.



İki kulüp arasıda Mehmet Ekici takasıyla ilgili de görüşmeler sürüyor.



Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:



"Profesyonel futbolcu Olcay Şahan' ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunulur.



Saygılarımızla,"



Beşiktaş'ın Mehmet Ekici transferi için Trabzonspor'a teklifi



Trabzonsporlu yıldız futbolcu Mehmet Ekici transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Fenerbahçe'ye gideceği fakat Beşiktaş'ın da devrede olduğu Mehmet Ekici transferinde siyah beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Umut Güner yıldız futbolcuyla masaya oturdu.



Olcay Şahan'ı Trabzonspor'a gönderen Beşiktaş, Fenerbahçe ile ön anlaşma imzaladığı iddia edilen Mehmet Ekici ile masaya oturuyor. Siyah beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Umut Güner yıldız futbolcuyu ikna etmeye hazırlanıyor. Ayrıca Beşiktaş yönetiminin bonservis konusunu ise ilk planda Olcay'ın Trabzonspor'a gitmesi konusunda halletmeye çalışacağı gelen haberler arasında.



Bu akşam saatlerinde Mehmet Ekici'nin transferinde özellikle Beşiktaş cephesinde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.



Ara transfer döneminde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Mehmet Ekici savaşı sürüyor. Aatif'in Trabzonspor'a gitmeyi kabul etmemesinin ardından Faslı futbolcuyu Antalya'ya kampa çağıran ve Mehmet Ekici için bordo mavili kulübe bonservis teklif edecek olan Fenerbahçe'ye karşılık Beşiktaş'ın yeni teklifi ortaya çıktı.



Siyah beyazlılar, Mehmet Ekici transferini bonservis ödemeden çözmenin formülünü ararken, Trabzonspor'a yapılan son teklif Ekici'ye karşılık Olcay'ı verip, bunun yanı sıra sezon sonuna kadar yıldız futbolcunun Trabzonspor'da oynamasına izin verilmesi yönünde. Bordo mavili kulüpten bu teklife henüz bir cevap gelmedi.



Eduard Sobol Beşiktaş transfer haberleri hakkında konuştu



Beşiktaş'ın ilgilendiği Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen genç sol bek Eduard Sobol, hakkında çıkan iddialarla ilgili olarak Ukrayna basınına açıklamalarda bulundu.



Bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan ve Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Eduard Sobol, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, "Ben çıkan haberleri sadece internet ve basından takip ediyorum. Hakkımda çok şey yazılıp çiziliyor ama benim bir bilgim yok. Yorum yapmam da doğru olmaz." diye konuştu.



"İnanın bu haberleri ben de sizin gibi basından takip ediyorum. Bana gelen bir şey yok. Hiçbir bilgim yok. Kulüpler arasında bir görüşme olabilir tabi ama bana gelen bir şey yok."



Kendisinin tamamiyle formuna odaklandığını belirten Eduard Sobol, "Ben şu anda Zorya Luhansk'ın devre arası kampı için çalışmalarımı sürdürüyorum." diye konuştu.



Beşiktaş'ın ara transfer döneminde ilgilendiği futbolculardan biri olan Eduard Sobol hakkında siyah beyazlılar kulübü Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı. Ancak özellikle golcü arayışları nedeniyle bu transferi şimdilik bekleten siyah beyazlı yönetim, Şenol Güneş'in de onay vermesi halinde Ukraynalı futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlayacak.