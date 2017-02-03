Son Dakika Beşiktaş Haberleri (3 Şubat 2017 Cuma)

FutbolArena - Beşiktaş ile ilgili 3 Şubat 2017 Cuma günü basında yapılan haberleri bir araya getirdik. İşte o haberler:
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçının hakemi açıklandı. Vodafone Arena'da oynanacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Ali Palabıyık yönetiminde aldığı sonuçlar haberimizde yer alıyor.
Beşiktaş, Ali Palabıyık yönetiminde bugüne kadar 8 maça çıktı. Siyah beyazlılar bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ali Palabıyık söz konusu maçlarda Beşiktaş'a 20 sarı, 1 kırmızı kart çıkarırken raki takımlara 19 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi. Siyah beyazlılar, Palabıyık yönetiminde son 2 maçını kazanırken, son 4 karşılaşmada mağlubiyet almadı.
Fenerbahçe, Ali Palabıyık yönetiminde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler bumaçlarda 35 sarı 5 kırmızı kart görürken, rakip takımlar 32 sarı, 3 kırmızı kart gördü. Fenerbahçe, bu sezon Ali Palabıyık yönetiminde oynadığı 3 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bu 3 karşılaşmada da sarı lacivertli takımın rakipleri kırmızı kart gördü.
Atiker Konyaspor resmi twitter hesabından Beşiktaş maçı hakem tepkisi
Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Beşiktaş'a 5-1 mağlup olan Atiker Konyaspor cephesinde müsabakanın hakemi Özgür Yankaya'ya olan tepkiler dinmiyor.
Beşiktaş'ın 5-1 kazandığı karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Aykut Kocaman, Beşiktaş'a kaybetmelerinin anormal bir sonuç olmadığını fakat sahada bir hakem faciası olduğunu söylemeliyim şeklinde konuştu.
Kocaman, "Aslında Beşiktaş'a kaybetmemiz yüksek ihtimali ama skor farklı oldu. İlk gol bizi etklemeyecekti. Etkilemedi de. Ancak 2. golden sonra her şey berbat oldu. İkinci golün öncesinde de net faul var ayrıca. Devrenin sonunda ise %100 penaltımız verilmedi. 2. gol %100 faul vardı, bileğine bastı oyuncumuzun. Nasıl maçı çevireceğiz?
Yani şimdi bizim etimiz ne budumuz ne? Bu sezon çok hakem hatalarına maruz kaldık. Zaten kolay gol atabilen bir takım değiliz. 2. golden sonra her şey berbat oldu. İkinci golden sonra nasıl agresif olabileceğimizi düşündük ama başaramadık. Hakem faciası olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ancak ne desek boş. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum." diye konuştu.
Son olarak 2 Şubat tarihinde Atiker Konyaspor'un resmi twitter hesabı, Beşiktaş'a 5-1 kaybettikleri maçının ilk yarısında siyah beyazlı futbolcu Dusko Tosic'in ilk yarıda elle oynadığı topun penaltı olduğunu savundu ve bu pozisyonu görüntülü olarak sosyal medya hesabından paylaştı.
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sürpriz iddaa oranları
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Pazar günü saat 20: 30'da Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasının iddaa oranları açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü saat 20: 30'da oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları açıklandı.
Buna göre; Ev sahibi Beşiktaş 1,80'lik oranıyla favori gösterilirken, Fenerbahçe'nin oranı ise 3,00 olarak belirlendi. Beraberliğin oranı 3,20. İddaa'da TEK maç olarak oynanabilecek olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 2,5 alt oranı 1,70; 2,5 üst oranı 1,65 olarak belirlendi.
Beşiktaş - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 5 Şubat Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak. Saat 20: 30'da başlayacak olan Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Fanatik'te yer alan habere göre; 130 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan dev karşılaşmanın biletlerinin büyük ölçüde satıldığı öğrenilirken maç saatine kadar yaklaşık 10 bin biletin tamamının tükenmesi bekleniyor.
Tek maç üzerinden oynanacak olması sebebiyle erken final özelliği taşıyan karşılaşmada 30 bin kombineli taraftar da tribünde olacak. Zorlu karşılaşmada yaklaşık 2 bin kişilik deplasman tribünü dışında 40 bin Beşiktaşlı futbolsever, takımlarını desteklemek için Vodafone Arena tribünlerini dolduracak.
Son Dakika Beşiktaş Haberleri (3 Şubat 2017 Cuma)
FutbolArena - Beşiktaş ile ilgili 3 Şubat 2017 Cuma günü basında yapılan haberleri bir araya getirdik.
FutbolArena - Beşiktaş ile ilgili 3 Şubat 2017 Cuma günü basında yapılan haberleri bir araya getirdik. İşte o haberler: