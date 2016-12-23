Berlin'deki TIR Saldırısı Şüphelisi İtalya'da Vurularak Öldürüldü

Pazartesi akşamı Almanya'nın başkenti Berlin'de bir Noel pazarına düzenlenen 12 kişinin öldüğü, en az 49 kişinin yaralandığı TIR saldırısının şüphelisi İtalya'da vurularak öldürüldü.

BERLİN SALDIRGANI MİLANO'DA ÖLDÜRÜLDÜ

Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel pazarına bir TIR'la yapılan saldırının şüphelisi olarak aranan Tunus vatandaşı Anis Amir'in, Milano'da polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Milano yakınlarındaki Sesto San Giovanni ilçesinde sabah saatlerinde polis tarafından kimlik kontrolü için durdurulan şüphelinin, polisle çatışmaya girdiği ifade edildi.

KİMLİK SORDULAR, SİLAH ÇIKARIP ÇATIŞTI

ANSA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, kimliğini göstermek yerine sırt çantasından silahını çıkaran ve çatışmaya giren kişinin çatışmada ölü geçirildiği ve bu kişinin Berlin'de 12 kişinin ölümüne yol açan tır saldırısı şüphelisi Anis Amir olduğu kaydedildi.



Corriere della Sera gazetesi de Amir'in Fransa üzerinden trenle İtalya'ya giriş yaptığını, öldürülen kişinin üzerinden böyle bir bilet çıktığını yazdı.

İÇİŞLERİ BAKANI DOĞRULADI

İçişleri Bakanı Minniti, bakanlıkta basın toplantısı düzenleyerek, İtalyan basınında son dakika gelişmesi olarak yer alan; Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 kişinin ölümüne yol açan tır saldırısının failinin Milano yakınlarında öldürüldüğü haberlerini doğruladı.

Milano'nun Sesto San Giovanni ilçesinde rutin devriye görevi yapan polisin sabaha karşı yerel saatle 03.00'te şüpheli bir kişiyi durdurduğunu ifade eden Minniti, "Bu kişinin, memurların kimlik istemesine silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Polisle girdiği çatışmada öldürülen kişi şüpheye yer bırakmayacak şekilde Berlin'deki terör saldırısının şüphelisidir" dedi.

İçişleri Bakanı, çıkan çatışmada polis memuru Christian Moro'nun yaralandığını ancak hayati tehlikesinin olmadığını belirtti.

Minniti, operasyonun detaylarına girmeyeceğini çünkü soruşturma sürecinin devam ettiğini, bundan sonrasının yargının işi olduğunu söyledi.

İtalyan bakan, operasyon sırasında ve sonrasında Alman yetkililerle yakın iletişim halinde olduklarını ifade etti.

OLAYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜ YAYINLANDI

Almanya, Berlin'de Noel panayırına TIR'la yapılan ve 12 kişinin ölümüne yol açan saldırıya dair yeni bir video yayınlandı. Saldırı anı ve insanların panikle kaçışmaları bir otomobilin yol kamerasınca kaydedildi.