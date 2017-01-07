Başbakan Yıldırım: PKK Sincar'dan Temizlenecek

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat'ta Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile Başbakanlık Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Sincar'daki PKK unsurlarına ilişkin, "Irak ve Peşmerge Sincar'ı temizleyecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ve Irak Başbakanı İbadi, Bağdat'taki görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

PKK SİNCAR'DAN TEMİZLENECEK

"Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincarın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakanın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz.

Bu konuda da gerekli işbirliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini sürdüreceğiz."