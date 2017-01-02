Başbakan Yıldırım'dan Sosyal Medya Uyarısı: Cezai Sonuçları Olacaktır!

Başbakan Binali Yıldırım sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili uyarıda bulundu. "Terörü öven söylemler suçtur, cezai işlemi olacaktır." dedi.

FAİL YAKALANAMADI

Başbakan Binali Yıldırım Reina'da 39 kişinin katledildiği ve failinin henüz yakalanamadığı terör saldırısı sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili çok sert uyarıda bulundu.

YILDIRIM, SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI ÇOK SERT UYARDI!

Yıldırım resmi Twitter hesabından atıığı tweet'lerle terörü övücü paylaşımlarda bulunanlara cezai işlem uyarısını yaptı.

İşte Yıldırım'ın uyarı tweet'leri:

Terör örgütlerinin birbirinden farkı yoktur. Hepsinin amacı acımasızca insanları öldürmek, toplumda korku ve endişe oluşturmaktır. Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir. Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır!



