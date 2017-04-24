(son dakika) Başakşehir Yönetimi toplantı halinde



Temsilci görüntüleri inceledi, dosyasını gönderdi



FUTBOLCULARIN MENAJERLERİ SALDIRIYA UĞRAYAN GAZETİCİLERİ ARADI



KALE, U-21 VE U-17 TAKIMINDAN OYUNCULARA EMANET



Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul



Ç.Rizespor maçı sonrasında habercilere saldıran Medipol Başakşehirli futbolcuların dosyasının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedilmesi beklenirken, merak uyandıran konuların başında sevkin -tedbirli-mi, -tedbirsiz-mi olacağı. Maçın gözlemci ve temsilcileri olaydan hemen sonra görüntüleri inceleyip raporlarını hazırladılar. Tedbirli sevk olursa Başakşehirli futbolcular kupa maçında Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacaklar.



Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan M.Başakşehir 26 Nisan çarşamba günü oynanacak olan maça



Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'dan yoksun çıkacak.



YÖNETİM TOPLANTI HALİNDE



M.Başakşehir Yönetimi yaklaşan Fenerbahçe ve hafta sonunda oynanacak Beşiktaş maçları için adeta kriz masası oluşturdu. Disiplin Kurulu'na sevklerden sonra çıkacak cezaları bekleyen Göksel Gümüşdağ ve Yönetimi bu olayı en hafif nasıl atlatabileceklerinin planlarını yapıyor. Futbolcular ve Teknik heyet ile durum değerlendirmesi yapan Başakşehirliler kupa ve lig maçlarına nasıl bir kadro ile çıkacaklarının stratejisini oluşturmaya çalışırken, önlerine şartlara göre bir hedef koyacaklar. Şampiyonluk yarışında yara alan M.Başakşehir ligi ikinci bitirebilmenin de önemli olduğunu, kupayı da kazanabilmenin hesaplarını yapıyor ancak PFDK'dan çıkacak karar hedef koymak adına ışık olacak.



KALE, U-21 VE U-17 TAKIMINDAN OYUNCULARA EMANET



Ceza gelince dev rakiplere karşı Başakşehir'in kalesini U-21 ve U-17 takımından gençler koruyacak. İlk kez Süper Lig maçına çıkacak olan U-21 kalecisi Faruk Çakır 22 yaşında. U-17 kalecisi Muhammet Batuhan Topçu ise henüz 17 yaşında.



FUTBOLCULARIN MENAJERLERİ SALDIRIYA UĞRAYAN GAZETİCİLERİ ARADI



Bu arada edinilen bilgiye göre Başakşehir'de olaya karışan bazı futbolcuların menajerlerinin saldırıya uğrayan gazetecileri arayarak aracı olmaya çalıştıkları ve kendilerinden özür dileyerek bir araya gelmeye çalıştıkları belirtildi. Mağdur gazeteciler bu girişime sıcak bakmazken, futbolcuların pişman oldukları ifade edildi.