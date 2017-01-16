(son dakika) Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti
Aytemiz Alanyaspor Yönetimi, istifa eden Hüseyin Kalpar'ı ikna etmeye çalışıyor.
Son Dakika) Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar Görevinden İstifa Etti
(son dakika) Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar görevinden istifa ettiAytemiz Alanyaspor Yönetimi, istifa eden Hüseyin Kalpar'ı ikna etmeye çalışıyor.
(son dakika) Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti
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