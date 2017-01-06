Metro Seferleri Sabah 06.00'ya, Avrasya Tüneli'nden Geçişler İse 23.00'e Kadar Uzatıldı

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu, yüzde 90'a kadar yükseldi. Şehrin bazı noktalarında trafik durma noktasına geldi. Özellikle iki yaka arasında ulaşım sorunları yaşanıyor.

AVRASYA TÜNELİ'NDEN GEÇİŞ 23.00'E KADAR UZATILDI

Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde oluşan sorunları engenlenmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrasya Tüneli'nden geçişlerin saat 23.00'a kadar uzatıldığını açıkladı. Avrasya Tüneli normal şartlarda 21.00'da araç trafiğine kapatılıyordu.

METROLAR, 06.00'YA KADAR ÇALIŞACAK

Vatandaşların evlerine rahat ulaşması amacıyla ise metro seferleri sabah 06.00'a kadar çalışacak. Marmaray'da da seferler gece saat 01:00'a kadar devam edecek.