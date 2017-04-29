AK Parti MYK ve MKYK 1 Mayıs'ta Erdoğan İçin Toplanıyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, 1 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında 1 Mayıs Pazartesi günü parti genel merkezinde MYK saat 10.30'da, MKYK ise 13.30'da toplanacak.

ÜYELİK KARARI BEKLENİYOR

Toplantılarda, olağanüstü kongre süreciyle ilgili hazırlıkların görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye üyeliğiyle ilgili kararın alınması bekleniyor.

BAŞBAKAN DUYURMUŞTU

Öte yandan, Başbakan Yıldırım, dün Antalya'da yaptığı açıklamada, "2 Mayıs'ta, salı günü grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız ve bu toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız. 21 Mayıs'ta da AK Parti'nin olağanüstü kongresini toplayacağız." bilgisini paylaşmıştı.

ERDOĞAN "2 MAYIS'TA KURUCUSU OLDUĞUM PARTİYE ÜYE OLACAĞIM" DEMİŞTİ

Bugün TÜMSİAD Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki salı günü anayasamızın 16 Nisan'da değişen hükmü ile elde ettiğimiz bir imkanı kullanacak, kurucusu olduğum partiye tekrar üye olacağım. Ardından da 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongremizde malum, partimizin yeni yönetim şekli belirlenecek. Buradan alacağımız enerjiyle bir yandan teşkilatlarımızı güçlendirerek seçimlere hazırlayacak, bir yandan da icraatlarımızla milletimizin gönlünde daha yükseklere çıkmanın yollarını arayacağız." demişti.