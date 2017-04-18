Son Dakika! AGİT: 2.5 Milyon Oy Şaibeli

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Türkiye'deki referandum sonucuna ilişkin dün yaptığı basın toplantısının ardından bugün de açıklamalarda bulundu.

"2.5 MİLYON OY ŞAİBELİ"

Reuters'ın haberine göre; AGİT'in Avusturyalı üyesi Alev Korun, Viyana merkezli ORF radyosuna yaptığı açıklamada yaklaşık 2.5 milyon oyun 'şaibeli' olduğunu iddia etti. Mühürsüz zarf tartışmasını da dile getiren Korun, "Yaklaşık 2.5 milyon oyla oynanmış olabileceğine dair şüphe var." dedi.

"YASAYA AYKIRI DAVRANDILAR"

Korun ORF Radyosu'na demecinde, "Bunun sebebi, kanunların sadece resmi zarflara izin vermesi. Fakat Yüksek Seçim Kurulu, yasaya aykırı biçimde, resmi mührü olmayan zarfları kabul etti." dedi.

Türkiye'deki referandum sürecine gözlemci gönderen AGİT dün yaptığı açıklamada YSK'nın tavrının hukukla çelişkili olduğunu açıklamış, referandumda taraflarının "eşit olmayan koşullarda" yarıştığını öne sürmüştü.