Son Çikolata Trendleri Bu Festivalde

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi'nin Gastronomi sponsorluğunu üstlendiği, Tatu Creative Solutions, ThePartners ve Medyadoktoru Yapım'ın organizasyonluğunda gerçekleşen Uluslararası Çikolata Festivali Sirkeci Garı'nda başladı.



Pazar gününe kadar görülebilecek olan festivalde birçok çikolata firmasının yanı sıra dünyaca ünlü şeflerin workshopları, söyleşileri, kahve ve çay firmalarının standları ve çocuklara özel sürprizler olacak.



Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Esra Mankan da etkinlikle alakalı olarak şunları söyledi: "Biz Bahçeşehir Üniversitesi olarak böyle güzel, sevimli, tatlı bir organizasyonun içinde olmaktan son derece mutluyuz. Çikolata büyük bir trend, çok mutlu eden bir trend. Mutfaklarda her konuda, mutfağın her aşamasında çikolatayı kullanabiliyoruz. Çikolatalı etler var, çok değişik menüler var. Bizim de gastronomi bölümünde çikolata workshoplarımız var. Çikolatayı hayatımıza almalıyız ama kararında almalıyız. Özellikle burada minik çocuklarımız var. Çikolatayı çok fazla yedikleri zaman diş çürükleri olabiliyor. Bol şekerli gıdalardan birazcık kaçınmamız, kararında almamız gerekiyor. Bizim Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi bölümü olarak USLA ile işbirliğimiz var. Öğrencilerimizin USLA'da eğitim aldığı şeflerin workshopları ve eğitimleri var. Kendi öğrencilerimiz aktif olarak bu festivalde çalışıyorlar, aktif olarak eventlerin içinde yer alıyorlar. Birçok çikolata gıda firması burada. Festivale katılımın bu kadar yoğun olması bizleri de çok mutlu ediyor."



ÇİKOLATALI ET TARİFİ VERİLDİ



Festivalde workshoplarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşatan BAU Gastronomi Eğitmen Şefi Ahmet Can Aras'da çikolatayı yeni tatlarla buluşturmanın kendisini heyecanlandırdığını belirterek şunları söyledi:



"Bugün biraz enteresan lezzetlerle başlayacağız workshop'a ilk önce klasik bir tencere yemeği yapacağız. Çikolatalı ve hardallı bir et yemeği olacak. Biraz enteresan bir tat. Onu burada herkese yedireceğiz diye ümit ediyorum. İkincisi fuagra dediğimiz kaz ciğeri ile bir ganaj yapıp çikolata yapacağız bunda. Birazcık vakit alacak ama çok enteresan tatlar tattıracağız burada. Çikolata çok enteresan bir malzeme. Çikolataya baktığınız zaman insanlığın evrimi ile gelişen. Gastronomide çok yeri olan bir malzeme. Günümüzdeki trendlerinden bahsedeceğim ben bugün çikolatanın. Gelişiminden, sürece bugünkü trendlerin ne olduğundan bahsedeceğim. Yapacağımız yemek de zaten bununla alakalı. Genelde yemeklerde kullanılmayan bir ürün çikolata. Tuzlu güzel bir yemek yapacağız, et yemeği yapacağız fakat içinde çikolata ile derinlik kazandırılmış bir sos olacak. İnsanlığın evrimine baktığınız zaman milattan önce 1800'lü yıllardan gelip bugüne kadar çıkan çok uzun zamanlarda Kristof Kolomb Amerika'yı keşfettiğinde vs. Avrupa'ya gelmiş enteresan bir malzeme. Aslında tarihine ve kullanım alanına baktığınız zaman sınır yok. Bahçeşehir Üniversitesi'nden de arkadaşlarım bu sene yardım için geldiler. USLA ve Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi Bölümü'nün bu sene başlatmış olduğu bir ortaklık söz konusu. Bahçeşehir'de gastronomi okuyan öğrenciler USLA'ya da gelip pratik eğitimlerini alıyorlar USLA şeflerinden. Güzel bir ortaklık ve çok ateşli genç arkadaşlar var yanımızda. Bugün de onların da yardımıyla güzel işler çıkaracağız."



"ÇİKOLATANIN TÜM ARKADAŞLARI BU ETKİNLİKTE"



Çikolata ile ilgili sağlıklı tariflerin de etkinlikte verileceğini belirten organizasyon sahibi Ata Kavame, ayrıca çikolatanın tüm arkadaşlarının da etkinlikte yer aldığını açıkladı ve sözlerine şöyle devam etti:



"Uluslararası Çikolata Festivali bugün başladı. 4 gün sürecek. Katılımcılar çikolatanın tüm arkadaşları. Çikolatayı seven herkes ve çikolatayı sağlıklı yaşam biçimi halinde kullanan herkes de burada. El yapımı çikolatalar, art design çikolatacılar, dünyaca çok ünlü çikolotacılar, Türkiye'deki çikolotacılar ve çikolatanın arkadaşları olan diğer ürünler de burada. Çiçek burada, çay burada, kahve burada. Onların da dünyaca ve Türkiye'de çok ünlü markaları yine bu festivalde. Bu aslında mutluluk aradığımız bugünlerde herkesin bir arada mutluluk bulabileceği bir parça mutluluk çünkü burada çikolata var. Herkes mutlu olur 7'den 77'ye. İstiyoruz ki insanlar geldiklerinde konserlerle, workshoplarla, eğitimlerle çikolata yapmayı öğrensinler. 23 Nisan'da da özel olarak çocuklar için bir şey düşünüyoruz. Onlara da çikolata yapmayı, çikolata öğretmeyi anlatmak istiyoruz. Çünkü çikolata bir zevktir. Damak zevkidir. Onu yaşadıkça insanlar mutlu olur. Onun için bizim açımızdan da önemli."



ULUSLARARASI ŞEFLER DE YER ALDI



Uluslararası markaların festivalde yer aldığını belirten Kavame, ayrıca şunları söyledi: "Burada uluslar arası şeflerimiz de var. Onlardan sağlıklı çikolata üretimi, lezzetli çikolata üretimleri ve gizli tarifleri öğrenebilirler. Aynı zamanda çikolata yiyerek nasıl kilo almayacaklarını da öğrenebilirler. Festivale girdiğiniz andan itibaren birçok sürpriz sizi bekliyor. Bir anda çıkan bir bando, bir anda şarkı söylemeye başlayan sokak dansçıları ya da sokak sihirbazlarından tutun da gün boyu devam eden müzik yayınına kadar her şey var. Birçok tadım yapabilirler. Burada güzel kahvelerin çikolata ile uyumunu görebilirler. Çikolata yapımı ile ilgili, sağlıklı çikolatanın nasıl olabileceği, glutensiz çikolatanın nasıl olabileceği ile ilgili birçok bilgiyi alabilirler aslında burada. Tek Türkiye'de değil bunu yurt dışında da yaymak istiyoruz. Hedefimizde bunu 2018'de 3 ayrı ülkede yapıyor olmak var. İlki Türkiye'de. O yüzden adı uluslararası çikolata festivali zaten. Beklentimizin çok üstünde. İnsanların gerçekten mutluluğa aç olduklarını anladık. En güzel mutluluk bizce çikolata. Hep beraber çikolata günü yaşayalım. Burası çok eğlenceli siz de gelin."



- İstanbul