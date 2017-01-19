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Doları Olana Türkiye Cennet
Kuroda: Kayıp Çok Büyük Değil
Son Basın Toplantısını Düzenledi
19 Ocak 2017 Perşembe 09:17
20 Ocak Cuma günü görev süresi sona erecek ABD Başkanı Obama son kez basın toplantısı düzenledi.
20 Ocak Cuma günü görev süresi sona erecek ABD Başkanı Obama son kez basın toplantısı düzenledi.
Kaynak:
Dunya.com
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