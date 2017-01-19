Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Son Basın Toplantısını Düzenledi
Ara
BİST 82.779 %0,00
DOLAR 3,7936 %-0,01
EURO 4,0387 %0,04
PARİTE 1,0644 %0,05
ALTIN 146,54 %-0,35
FAİZ 11,37 %0,00
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Son Basın Toplantısını Düzenledi

20 Ocak Cuma günü görev süresi sona erecek ABD Başkanı Obama son kez basın toplantısı düzenledi.

Son Basın Toplantısını Düzenledi

20 Ocak Cuma günü görev süresi sona erecek ABD Başkanı Obama son kez basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>