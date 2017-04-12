Son 6 Yıldır Böylesi Olmamıştı!

Galatasaray'da kötü gidiş istatistiklere de fazlasıyla yansıdı.

Son 6 Yıldır Böylesi Olmamıştı!

Galatasaray, bu sezon 2 mağlubiyet daha alması halinde son 6 sezonun mağlubiyet rekorunu kıracak.

Geçtiğimiz sezonu 9. sırada bitiren sarı-kırmızılılar, 9 mağlubiyet alarak 2010-2011 sezonundan sonraki ligde en çok mağlubiyet yaşadığı sezonu geçirmişti.

Bu sezon 27. hafta maçları geride kalırken, sarı-kırmızılılar 8. yenilgisini elde etti. Cimbom 2 yenilgi daha alması halinde son 6 sezonda en çok lig mağlubiyetini yaşamış olacak.

(Fotomaç)

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