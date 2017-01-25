Son 6 Sezonun En Golcü Fenerbahçesi

FutbolArena Detay - Fenerbahçe bu sezon 18'i lig, 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi, 8'i UEFA Avrupa Ligi ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere tüm kulvarlarda toplamda 34 maça çıkıp, rakip fileleri 67 kez havalandırdı. Fenerbahçe bu istatistiği ile de maç başına 1.9 gol ortalamasına yakaladı.



Fenerbahçe'nin en golcü sezonu



Dick Advocaat yönetiminde skorer performansını geliştiren Fenerbahçe, ilk 34 resmi maçın dikkate alınmasına göre yapılan çalışmada; 2010-2011'den bu yana en iyi dönemini geçirdi.



2015-2016 sezonunda tarihinin en pahalı kadrosuna kuran Fenerbahçe, ilk 34 maçında 56 gol atabilmişti. İsmail Kartal'lı 2014-2015'te 34 maçta 59 gol atan sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'la son şampiyonluğunu yaşadığı 2013-2014 ise aynı süreçte 64 gol kaydetmişti.



Fenerbahçe bu sezondan daha önce Aykut Kocaman'ın ilk sezonunda 34 maç sonunda daha fazla gol atmıştı. 2010-2011'de Fenerbahçe ilk 34 maçta tam 73 gol attı.



Aykut Kocaman'lı diğer sezonlarda Fenerbahçe'nin ilk 34 maçtaki gol sayıları şöyle;



2011-2012 : 65 gol



2012-2013 : 58 gol