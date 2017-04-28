2017 Mart sonu itibariyle Türkiye'de son 5 yılın en fazla konut satışı gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 7,3 artış gösterdi.



Gayrimenkul sektöründe kullanıcılara, mal sahiplerine ve yatırımcılara aracılık ve danışmanlık hizmeti sağlayan Pronote Gayrimenkul Danışmanlık'ın Kurucu Ortağı Emir Sezgin, 2017 Mart sonu itibariyle Türkiye genelinde konut satışlarının son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Sezgin, Mart ayı itibariyle Türkiye genelinde konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 artış göstererek, 325 bin 780 adede ulaştığı üzerinde durdu.



KONUT SATIŞLARINDA LİDER İLK 5 İL İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, ANTALYA VE BURSA



2017 Mart sonu itibariyle en fazla konut satışının gerçekleştiği ilk 5 ilin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da olduğunu belirten Emir Sezgin, bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışlarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da sırasıyla; yüzde 1, yüzde 14, yüzde 4 ve yüzde 4 artış yaşandığına dikkat çekti. Antalya'da ise konut satışlarında ilgili döneme kıyasla değişiklik yaşanmadığını kaydedildi. Sezgin, bir önceki yılın aynı dönemine göre sıralamanın değişmediğini bildirdi.



SATILAN HER 2 KONUTTAN 1'İ İLK SATIŞ



2017 Mart sonu itibariyle Türkiye genelinde satılan 325 bin 780 adet konutun yüzde 45'ini, konutun ilk defa satılması anlamına gelen 'ilk satışlar' oluşturdu. Bu oran da yaklaşık her 2 konuttan 1'ine denk geldi. Yatırımcının yeni konuta olan talebinde artış olduğunu söyleyebildi.



YABANCIYA SATIŞLARDA IRAKLILAR YİNE ZİRVEDE



Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları incelendiğinde, 2017 Mart sonu itibariyle toplam 4 bin 316 adet konutun yabancılara satıldı. Yabancılara yapılan satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalış gösterdi. En fazla konut satılan alan yatırımcıların başında ise Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt vatandaşları geldi. Yabancılara yapılan toplam satışlar içerisindeki Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt vatandaşlarının payı sırasıyla; yüzde 20, yüzde 10 ve yüzde 9 şeklinde oldu.



Yabancı yatırımcıların en çok tercih ettiği ilk 3 il ise sırasıyla; İstanbul, Antalya ve Bursa oldu.



(İHA)