Son 5 Maçta 4 Kırmızı Kart!

Galatasaray'ın ligde oynadığı son 5 rakibinin 4'ü kırmızı kart gördü.

Galatasaray'ın ilginç bir istatistiği ortaya çıktı. Bugün Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray, ikinci yarıya moralli başladı. Konyaspor'da Ali Çamlıdal'ın dakika 71'de ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi ile beraber Galatasaray'ın son 5 maçında rakiplerinin 4'ü kırmızı kart gördü.

Rakiplerinin kırmızı kart gördüğü 4 maçı da kazanan sarı kırmızılıların kazanamadığı tek mücadele ise Osmanlıspor oldu. Osmanlıspor o mücadeleyi 11 kişi tamamlamış maç berabere bitmişti.

İşte o maçlar:

Kasımpaşa 1 - 2 Galatasaray (Kenny Otigba kırmızı kart)



Galatasaray 3 - 1 Gaziantepspor (Mohammed Fatau kırmızı kart)



Osmanlıspor 2 - 2 Galatasaray



Galatasaray 5 - 1 Alanyaspor (Erhan Kartal kırmızı kart)



Konyaspor 0 - 1 Galatasaray (Ali Çamdalı kırmızı kart)

Kaynak: Fanatik



