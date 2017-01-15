Son 5 Maçta 4 Kırmızı Kart!

& ;Galatasaray'ın ligde oynadığı son 5 rakibinin 4'ü kırmızı kart gördü.

Son 5 Maçta 4 Kırmızı Kart!

Galatasaray'ın ligde oynadığı son 5 rakibinin 4'ü kırmızı kart gördü.



Galatasaray'ın ilginç bir istatistiği ortaya çıktı. Bugün Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray, ikinci yarıya moralli başladı. Konyaspor'da Ali Çamlıdal'ın dakika 71'de ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi ile beraber Galatasaray'ın son 5 maçında rakiplerinin 4'ü kırmızı kart gördü.



Rakiplerinin kırmızı kart gördüğü 4 maçı da kazanan sarı kırmızılıların kazanamadığı tek mücadele ise Osmanlıspor oldu. Osmanlıspor o mücadeleyi 11 kişi tamamlamış maç berabere bitmişti.



İşte o maçlar:



Kasımpaşa 1 - 2 Galatasaray (Kenny Otigba kırmızı kart)

Galatasaray 3 - 1 Gaziantepspor (Mohammed Fatau kırmızı kart)

Osmanlıspor 2 - 2 Galatasaray

Galatasaray 5 - 1 Alanyaspor (Erhan Kartal kırmızı kart)

Konyaspor 0 - 1 Galatasaray (Ali Çamdalı kırmızı kart)



Kaynak: Fanatik


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