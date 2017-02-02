Son 4 Ayda 30 Kişi Sahte İçkiden Öldü

ADANA'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ahmet Hilal, bölge illerinde son 4 ayda 30 kişinin kaçak ve sahte içkiden öldüğünü söyledi.



Aynı zamanda Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi olan Prof.Dr. Ahmet Hilal yaptığı açıklamada bölgede illerinde son aylarda kaçak ve sahte içkilere bağlı zehirlenme vakaları görüldüğünü söyledi. Bölge illerinde son 4 ayda metil alkolü bağlı ölenlerin sayısının 30'u aştığını belirten Prof. Dr. Hilal, şöyle dedi:



"Ayrıca daha toksikolojik analizleri tamamlanmamış metil alkole bağlı ölümler olduğu düşünülmektedir. Bu göstermektedir ki kaçak ve sahte içkiye bağlı zehirlenme ve ölümler bir halk sağlığı sorunu halini almıştır. Ucuz rakı olarak kaçak pazarlarında satılan ve görüntüsü itibari ile orijinal ambalajlardan ayrılamayan bu rakılar normalin dörtte bir fiyatına satılmaktadır. Bu nedenle de kullananlar için cazip hale gelmektedir. Yapılması gereken halkımızın kaçak ve sahte içkileri almaması, yetkililerin satıldığı yerler belli olan bu içkilerin satışını önlemesi, ayrıca halkımızı bilgilendirici duyurular yapılması gerekmektedir."d



Prof.Dr. Hilal, ölümlere neden olan metil alkolün sanayi veya odun alkolü olarak bilindiğini, sanayide çözücü olarak kullanıldığını, antifriz gibi maddelerin içeriğinde de bulunduğunu kaydetti. Hilal, metil alkolün insanlarda isteyerek veya kaza sonucu alımının ciddi zehirlenmelere yol açtığını vurgulayarak şöyle devam etti:



"Metil alkol deriden ve sindirim sisteminden hızla emilerek karaciğer üzerinden zehirleyici etkisini gösterir. Bulguları ilk olarak diğer alkol zehirlenmelerinde olduğu gibi bulantı kusma, karın ve baş ağrısıdır. Daha sonra metil alkol yıkım ürünlerinin göz sinirlerinde birikmesi ile çift görme ve körlük meydana gelir. Bu tablo kalp yetmezliği akciğerlerin su toplaması koma ve ölümle seyreder. Tedavi ile kurtulanlarda körlük, karaciğer yetmezliği ve Parkinson benzeri sendrom oluşabilir. Evlerde hobi olarak üretilen kaçak içkilerde de metil alkol oluşması mümkündür. Bunun distilasyon sırasında ayrılması gerekir. Ancak kaçak ve ucuz içki olarak satılanlarda metil alkol, etil alkole göre çok ucuz olması nedeni ile bilerek de konuluyor olabilir."



DENETLENMELİ



Adana Tabip Odası Başkanı Doç.Dr. Ali İhsan Ökten de kaçak ve sahte kaçak içkilere bağlı zehirlenme ve ölüm olayları üzerine, bu konudaki denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi. Ökten, şöyle konuştu:



"Son günlerde artan metil alkolle ilgili ölümler için ciddi tedbirler alınmalıdır. Sahte rakı yapan ve satanların, kaçak içkileri yurdumuza sokan ve satanların mutlaka önlenmesi lazımdır. Bu anlamda Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü denetimlerini büyüteç altına alarak daha sıkı önlemler almalıdır"diye konuştu.



- Adana