İstanbul'un fethinin manevi mimarlarından Somuncu Baba (Şeyh Hamid-i Veli) ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi, Sultanbeyli Belediyesi ile Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı işbirliğinde düzenlenecek panel ve çeşitli etkinliklerle anılacak.
Sultanbeyli'deki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde 5 Şubat'ta gerçekleşecek ve Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman'ın konuşmacı olarak katılacağı panelde, İstanbul'un manevi fethini hazırlayan Somuncu Baba'nın yetiştirdiği talebeler, Osmanlı ile günümüze etkileri ele alınarak, Osman Hulusi Efendi'nin hayatı da anlatılacak.
İlahi ve şiir dinletisinin de yer alacağı etkinliğin ardından, dinleyicilere Somuncu Baba'nın "sebil" ekmeğinden ikram edilecek.
Program çerçevesinde, "Kubbelerin Üstadı" olarak bilinen Cemil Şahin'e ait fotoğraflar da sergilenecek.
Somuncu Baba ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Anılacak
İstanbul'un fethinin manevi mimarlarından Somuncu Baba (Şeyh Hamid-i Veli) ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi, Sultanbeyli Belediyesi ile Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı işbirliğinde düzenlenecek panel ve çeşitli etkinliklerle anılacak.
İstanbul'un fethinin manevi mimarlarından Somuncu Baba (Şeyh Hamid-i Veli) ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi, Sultanbeyli Belediyesi ile Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı işbirliğinde düzenlenecek panel ve çeşitli etkinliklerle anılacak.