Sömestri Hediyesi Bilim Teknoloji Merkezi'nden

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), sömestri tatilinde çocukları unutmadı. Bilimsel projeye ev sahipliği yapacak BTM, takdir belgesini getiren öğrencilere 'Altın Çağ' sergisini ücretsiz gezme imkanı sunacak.



Sömestr tatili 20 Ocak Cuma günü başlayacak. 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime yeniden başlayacak olan öğrencilerin, tatilini verimli ve eğlenceli geçirmesi için BTM yine sömestri programları ve kampları düzenliyor.



Sömestri tatili için BTM'nin hem sürprizleri hem de güzel programlarının olduğunu belirten Bursa Bilim Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Rıfat Bakan, "Takdir getiren bütün öğrencilere, 'Altın Çağ' sergisini ücretsiz olarak gezebilme imkanı sunacağız. Bu çocuklarımıza bizim de okullarından aldıkları takdirlerin yanında ek bir ödülümüz olacak. Ayrıca sömestri tatilinde çok özel kamplarımız ve programlarımız olacak. Bunlardan bir tanesi 'güneş sisteminde bir gün' kampıdır. Gerçekten uzayla ilgili çok harika etkinliklerin yapıldığı, oyunların oynandığı, zevkli eğlenceli bir program olacak. 'Teknoloji kimyanın içerisinde' diye bir ayrı programımız var. Burada da teknoloji ile kimyanın ne kadar iç içe olduğunu zevkli ve eğlenceli bir ortam çocuklarımızı bekliyor. 'Hayal et, kodla' diye yapılacak olan programda ise, şu anda günümüzde yaygın olan kodlama sistemi ve yazılım sistemini çocuklarımız yakından tanıyacak. Küçük yaşta öğrettiğimiz kodlamayla, hayalle neler kazanabileceğini çocuklarımız burada öğrenmiş olacak. Son program ise havacılık eğitimi ile ilgili olacak. Geleceğin hem pilotlarını hem de havacılık endüstrisinde bulunacak mühendisler için ilk adımları burada attırmak istiyoruz" dedi.



Aileler seslenen Bakan, "Erkenden rezervasyon yapsınlar. Çünkü şu anda geçmiş senelerden bilgisi olanlar ilk kayıtlarını yapmaya başladı. Şu anda kapasitenin yüzde 50'sini doldurmuş durumdayız. Bu kamplar çocuklarımızın geleceği için çok önemlidir. Çocuklar burada hem ders çalışıyor, hem de hedeflerini belirliyor" diye konuştu.



2016-2017 Öğretim yılı sömestr döneminde 24 Ocak- 27 Ocak ve 31 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında iki hafta olmak üzere kamp programı gerçekleştirilirken, 7-11 ve 8-12 yaş gruplarını içeren program, özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanları ve birbirine entegre edilmesiyle oluşturuldu. Öğrenciler ve velileri detaylı bilgiyi www.bursabilimmerkezi.org adresinden alabilir. - BURSA