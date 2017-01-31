Sömestrda 67 Burda Avm'de "Neuroland"I Keşfedecekler

Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte beynin yaydığı beta dalgalarını hareket enerjisine dönüştüren ücretsiz Neuroland etkinliği 67 Burda' ya geliyor.



1-12 Şubat tarihlerinde saat 12: 00 - 20: 00 arasında giriş katta gerçekleşecek etkinlikte çocuklar, ebeveynleri ile keyifli zamanlar geçirecekler. AVM'den yapılan açıklamada ise "Sömestr kapsamında gerçekleşecek olan etkinlikte; 7' den 70'e herkes düşünce gücü ve zihninizin yönlendirmesi ile bir helikopteri uçurabilir, bir otomobili hareket ettirebilir ya da bilgisayar oyunlarını oyun konsolu olmadan oynatabilirsiniz. Etkinlik alanında 7 farklı atölye yer alacak, dileyen herkes cisimlere odaklanarak objeleri hareket ettirme deneyimini yaşayacaktır. 67 Burda Alışveriş Merkezi 12 gün boyunca ücretsiz olarak gerçekleşecek bu etkinlik için tüm ziyaretçilerini beklemektedir" denildi. - ZONGULDAK