Sömestr Tatilinde Erciyes'te Oteller Dolu

TÜRKİYE'nin en gelişmiş kayak ve kış sporları merkezi Erciyes Dağı'nda sömestr tatili öncesi, 10 otel ile kamu kurum kuruluşlarına ait 1500 yatak tamamen doldu. Kayakseverler, rezervasyon için kent merkezine yarım saat uzaklıktaki şehir otellerine başvurdu.



Tam pansiyon konaklama, mekanik tesisler, birbiriyle bağlantılı 70 kilometre uzunluğundaki 3 pist, ulaşımda belediye otobüsleri ile 2 TL'den başlayan ücretlerle Erciyes Dağı, tatilci ve yabancı kayakseverlerin gözdesi oldu.Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, kar kalitesi, pistlerin uzunluğu, mekanik tesislerin zenginliği, ulaşım konaklama, kayak malzemesi, yiyecek ve içecek gibi girdilerdeki makul ölçüde fiyatlarıyla Erciyes Dağı'nın son yıllarda kış sporları turizminde zirveye oynadığını söyledi. 2 yıldan bu yana üst üste alınan Dünya Snowboard şampiyonasıyla uluslar arası alanda da tanıtımı yapılan Erciyes dağının 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası'nda bulunan 10 otel ve kamuya ait tesislerdeki 1500 yatağın sömestr tatili öncesi tamamen dolduğunu ifade eden Cıngı Dağı'ndaki oteller dolunca, tatilci ve turistler, kent merkezindeki 5 bin yatak kapasiteli şehir otellerine başvuruyor. Şehir otellerinin özel kayak paketleri var. Yarım saatlik seyahat ardından kent merkezinden dağa karayoluyla rahatlıkla ulaşılıyor. Otellerden tam pansiyon 180- 600 TL arasında yararlanmak mümkün oluyor. Otellerde canlı müzik ve çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Ayrıca, günü birlik olarak belediye otobüsleriyle tek gidiş 2 TL'den havaalanından kayak merkezine saat 08.50'den başlayıp, saat başı 4 sefer düzenleniyor. Develi dolmuşları da her yarım saatte bir 6 TL karşılığında merkezimize ulaşıyor."



Dağda kar kalınlığının pistlerde 1.5 metrenin üzerine çıktığını ifade eden Murat Cahit Cıngı, günübirlikçilerin 30-40 TLkarşılığında kayak kirası, kayak elbisesi, ayakkabı, bere, eldiveni dahil olmak üzere 50-75 TL ödeyerek, pistlere çıkabileceklerini, günlük kızak kiralarının da 15-20 TL arasında olduğunu söyledi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı, gondol, telesiyej, teleksi gibi tesislerden yararlanmak için tek çıkış için 3, günlük çıkış-iniş için öğrencilerden 35, büyüklerden 45, sezonluk yararlanma için sınırsız öğrenci için 400, yetişkinler için 500 TL alındığını ekledi.



FOTOĞRALI - Kayseri