Sömestr Tatili Kış Okulu

Güneş Sanat Evi, ilköğretim çağındaki öğrencilere; sömestr tatil dönemini etkin bir şekilde değerlendirmeleri ve keyifle geride bırakmaları için tam gün süreli sanat dolu bir program sunuyor.



Günlük Program



08.30 - 09.00: Güne Merhaba



09.00 - 10.00: İngilizce Etüdü



10.00 - 10.30: İngilizce Konuşma Etüdü



10.30 - 11.00: Her Güne Yeni Bir Şarkı (İngilizce)



11.15 - 11.45: Meyve Saati



11.45 - 13.00: Sömestr Ödev Etüdü (Eşlikli) & Kitap Okuma



13.00 - 14.00: Öğle Yemeği



14.00 - 16.30: Etkinlik Saati (Hergün Farklı Bir Etkinlik Gerçekleştirilecektir)



16.30 - 17.00: İkindi Kahvaltısı



17.00 - 18.00: Öğrendiklerimi Tekrar Ediyorum, Günümü Değerlendiriyorum Saati



Program boyunca yapılan resimlere, program sonunda Güneş Sanat Evi Galerisi'nde 15 gün süre ile yer verilecektir. 3 Şubat 2017, Cuma saat 18.00'deki sergi açılış kokteyline ve sergi süresince sergiye çocuk sanatçılar kendi davetli listesindeki misafirlerini davet edebilecek, sergiyi birlikte izleyebileceklerdir.



Günün Etkinliği 23 Ocak 2016, Pazartesi Şeker Hamurlu Kurabiye Mutfak Atölyesi



24 Ocak 2016, Salı "Kurdelalar Kalem, Kumaşlar Tual" Resim Atölyesi



25 Ocak 2016, Çarşamba "Yaprak Boyama" Sanat Atölyesi



26 Ocak 2016, Perşembe "Dünya Çocuk Oyunları ve Ahşap Oyuncağımı Kendim Yapıyorum" Atölyesi



27 Ocak 2016, Cuma "Eserlerini, Yaşam Hikayesini Öğrendiğim Sanatçının Bendeki Hikayesi İşte Resmimde" Sanat Atölyesi



30 Ocak 2016, Pazartesi "Bugün Tanıdığım Enstrümandan Dinlediklerimin Bana Hissettirdikleri İşte Resmimde" Sanat Atölyesi



31 Ocak 2016, Salı "Bugün Öğrendiğim Bu Sanat Dalı'nın Dünden Bugüne Hikayesi İşte Benim Resmimde" Sanat Atölyesi



1 Şubat 2016, Çarşamba "Taşları Boyuyorum Yazıyorum Dünyanın Rengarenk Olmasına Yardım Ediyorum" Sanat Atölyesi



2 Şubat 2016, Perşembe Bugün Çizgifilm ve Animasyon Filmlerin Nasıl Hazırlandığı Anlatılıyor"Sen de Kendi Kısa Filmini Kurgula" Hayal & Bilim Atölyesi



3 Şubat 2016, Cuma "Dünya Çocuk Oyunları ve Ahşap Oyuncağımı Kendim Yapıyorum Atölyesi" "Karma Sergide Yer Alacak Kendi Eserlerimin Küratörüyüm" Saati



3 Şubat 2016, Cuma Saat: 18.00: Çocuk Sanatçılar Sergi Açılış Kokteyli