Sömestr Özel Model Uçak Kampı (14 Yaş ve Üstü)



Toplam 2 gün



04.02.2017 Cumartesi 10.00 - 17: 00



05.02.2017 Pazar 10.00 - 17: 00



Katılımcılar, Sömestr Özel Model Uçak Kamp Programında ahşap çıtalardan kurgulanmış kompleks model uçaklar yapar. Çalıştıkları uçak modelleri üzerinden, 3 boyutlu tasarım programlarını kullanarak farklı ek modeller geliştirir, 3 boyutlu yazıcılar yardımı ile bu modelleri üretebilir, Böylece model uçaklarını modifiye ederek kişisel bir çalışma ortaya çıkarabilir. Daha sonrasında bu yapmış oldukları özel uçak modellerini, müzemizin model uçak uçuş alanında dakikalarca uçurma ve uçağının havada süzülme keyfini eğlenceli bir şekilde deneyimler.