Sömestr Kamp Programı (12-14 Yaş Arası)



Toplam 3 Gün:



01.02.2017 Çarşamba 13.30 - 17: 00



02.02.2017 Perşembe 13.30 - 17: 00



03.02.2017 Cuma 13.30 - 17: 00



Katılımcılar, sömestr kamp programında 3 boyutlu teknolojileri kapsayan cihazların çalışma prensiplerini yazılım altyapıları ile birlikte uygular. Bir sonraki adımda Balsa vb. ağaç çıtaları kullanarak, lastik motorlu uçak yapılır. El becerisi ve takım çalışması kavramlarının gelişmesine katkıda bulunulur. Temel uçuş prensiplerini kendi yaptıkları model uçak üzerinden deyimler. Kamp'ın son günün de ise Türkiye'de bir ilk olarak eğlenceli ve heyecan dolu bir atölye ile hava araçlarının tipleri ve temel uçuş prensiplerini,İHA pilotu eşliğinde ve gerçek tarihi bir uçak içinde öğrenir. Transhall C 160 uçağının içerisindeki İHA uçuş alanında uçuş keyfini deneyimler.