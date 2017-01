Sömestr Gaziantep Çıkışlı Kozaklı Kapadokya Termal Tur 3 Gece 4 Gün

SÖMESTR TATİL'İ KOZAKLI VE KAPADOKYA TURU



SÖMESTR TATİL'İNDE TERMAL KAPLICALARI VE DAĞITTIĞI ŞİFALARI İLE ÜNLÜ NEVŞEHİR KOZAKLI'YA GİDİYORUZ.



3 GECE 4 GÜN GÜZEL VE DİNLENDİRİCİ BİR TATİL SİZİ BEKLİYOR.. KONTENJANLARIMIZ SINIRLIDIR. KAPORA VEREREK BU DİNLENDİRİCİ ETKİNLİK İÇİN YERLERİNİZİ AYIRTINIZ.



24.01.2016



Sabah Saat 08.00'da Belirlenen Noktada Buluşma ve Kozaklı'ya hareket ediyoruz. Güzergah üzerinde alacağımız kahvaltının ardından yolculuğumuza devam ederek Saat: 13.00'da otelimize Giriş yapıyoruz ve odalarımıza yerleşiyoruz.Dünya'nın dört bir yanına nam salmış o meşhur termal sular ile buluşmak ve dönem'in yorgunluğunu atmak üzere otelimizin havuzuna iniyoruz. Tüm gün otel'de serbest zaman...



25.01.2016



Sabah saatlerinde otelimizde alacağımız açık büfe sabah kahvaltısının ardından Masallar Şehri, Tarihi güzellikleri ve Milli Parkları ile ünlü Kapadokya yolculuğumuz başlıyor. İlk olarak avanos'a geçiyoruz. Türkiye'nin en uzun nehri olan kızılırmak kenarında bir çay molası veriyoruz, ve ardından Türkiye'de ün salmış o çömlekçileri ziyaret ederek dileyen misafirlerimiz çömlek yapımına katılıyorlar. Ardından zelve vadisine geçerek burada peri bacalarını ve içlerine oyulmuş ilginç yerleşim alanlarını görüyoruz. Paşa bağını ve peri bacalarını gördükten sonra sıradaki durağımız Ürgüp. Ürgüp gezisini tamamladıktan sonra Uçhisar'a geçiş ve burada öğle yemeği molası veriyoruz. Yemek molasının ardından Kale gezisi ve peri bacalarını yukarıdan kuş bakışı izlenmesinin ardından güvercinlik vadisine geçiyoruz. Güvercinlik vadisi gezisi sonrası Otelimize dönüş için yola çıkıyoruz. Konaklama ve akşam yemeği otelimizde.



26.01.2016



Otel'de alacağımız açık büfe sabah kahvaltısının ardından,Dün'ün yorgunluğunu atmak üzere termal sularda iyi bir dinlence için kendimize zaman ayırıyoruz. Dileyen misafirlerimiz free olarak etkinlikler yapabilirler. ve akşam saatlerinde şehir merkezine inerek burada misafirlerimize serbest zaman veriyoruz.



27.01.2016



Otel'de alacağımız açık büfe sabah kahvaltısının ardından dileyen misafirlerimiz Otelimizde veya dışarıda zaman geçirebilirler. Saat: 12.00'da Otelimizden Check Out yaparak otelimizden ayrılıyoruz ve Gaziantep'e doğru ikram ve molalarımız eşliğinde yolculuğumuz başlıyor. Akşaam saatlerinde Gaziantep'e varıyoruz, ve tekrar görüşmek üzere vedalaşıyoruz.



?•••••Ücrete Dahil Olanlar•••••



•Lüks otobüsle ulaşım gidiş dönüş



•Araç İçerisinde İkramlar



•3 Gece 4 veya 5 Yıldızlı Otel'de konaklama



•Profesyonel Rehberlik hizmetleri



•TÜRSAB seyahat sigortası



•4 Sabah Kahvaltısı



•3 Akşam Yemeği



••••Ücrete Dahil Olmayanlar••••



Müze ve ören yeri giriş ücretleri



Kişisel harcamalar



Öğle Yemekleri



2 Kişilik Odada Kişi Başı 480 TL



3 Kişilik Odada Kişi Başı 440 TL



1.COCUK 0-6 YAŞ 95 TL



2. COCUK 6-12 YAŞ 240 TL



KREDİ KARTINA TAKSİT YAPILMAKTADIR. KONTENJANLAR SINIRLIDIR. BİR AN ÖNCE BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.



Not*: Turumuz Yeterli Sayıya Ulaştığı Taktirde Kesin Kalkışlıdır.



İletişim:



Necmettin Mert Kaya



0530 047 90 38



0507 740 59 77