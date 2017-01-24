Sömestr Çocuk Şefler Mutfakta

Çocuk şefler tezgah başına!



Akranlarıyla birlikte farklı bir eğlence yaşayıp güzel bir gün geçirsin istiyorsanız EKS Mutfak Akademisi'nde workshop'a davetlisiniz! Çocukların mutfakta eğlenip kendi elleriyle güzel tatlar çıkaracağı ve etkinlik sonunda da afiyetle yiyeceği sömestra özel etkinlikler 14: 00-16: 00 saatleri arasında EKS Mutfak Akademisi'nde...



Chicken fajita burger



Fırında bebek patates



Cake pops çikolatalı milk shake (İkram)



Etkinlik 2 saat sürmektedir.



Çalışma düzeni: 8 istasyon var ve istasyonlarda 2'şerli setaplar halinde çalışılmaktadır.



Program 14: 00-16: 00 saatleri arasında gerçekleşecektir.