Sömestr Atölyeleri 1: Ankara Üniversitesi Gözlemevi

Gözlemevinde buluşuyor, gezi ve gözlemin ardından uzay gemisi yapıyoruz.

Sömestr Atölyeleri 1: Ankara Üniversitesi Gözlemevi

Gözlemevinde buluşuyor, gezi ve gözlemin ardından uzay gemisi yapıyoruz.

Kaynak: Etkinlik.io

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