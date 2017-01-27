Sömestirde Film Keyfi Devam Ediyor

Yorucu ders maratonuna verilen 2 haftalık aranın keyfini çıkarmak isteyen öğrencilerin adresi Adana Optimum AVM'de indirimli sinema keyfi devam ediyor. Çocukları ile alışveriş merkezini ziyaret eden aileler, her çarşamba sunulan indirimden yararlanarak, vizyon filmlerini 8 TL'ye izliyor.



Her yaş ve gelir grubundan insanın sinema salonunda film izlemesinin hedeflendiği kampanyaya sömestir tatilinde ziyaretçiler ilgi gösteriyor. Vizyona yeni giren filmleri, tüm dünya seyircileri ile aynı anda, üstelik indirimli fiyatla izlemek isteyen sinemaseverler, salonları dolduruyor. - ADANA