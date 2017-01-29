Sömestir Tatili Palandöken'e Bereket Getirdi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'da, sömestir tatili bereketi yaşanıyor.



Ülke genelinde okulların yarı yıl tatiline girmesiyle Erzurum'a akın eden tatilciler, Palandöken'de kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Yarıyıl tatilinin ardından çocuklarına karne hediyesi olarak kayak yapma fırsatı sunan vatandaşlar, ailece kızağa binip, kayak yaparak doyasıya eğlendi.



Hava sıcaklığının gün içerisinde sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentte, okulların yarıyıl tatiline girmesi ve hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler tesislerde yoğunluk oluşturdu.



Kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğu Palandöken'de çocuklar, aileleriyle geldikleri merkezde kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadı.



Palandöken'de kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın keyfini yaşayan ziyaretçiler, otellerdeki müzik dinletisi gibi etkinliklerle de eğlendi.



Jandarma geniş güvenlik önlemi aldı



Palandöken Kayak Merkezi'nde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, tatilcileri, dedektör köpek eşliğinde üst aramasından geçirdi.



Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 112 Acil Sağlık ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri de oluşabilecek kazalara karşı kayak merkezinde hazır bulunuyor.



Tatilciler, yoğun güvenlik önleminin alındığı kayak merkezinde, güvenli ve huzurlu şekilde kayak yapmanın keyfini yaşıyor.