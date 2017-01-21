Sömestir Tatili Başladı, Uludağ Doldu Taştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından tatilcilerin akınına uğradı.



AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, "oteller bölgesi"nde kar kalınlığı 1 metre 90 santimetre olarak ölçüldü.



Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 3 derece olduğu Uludağ'da, hafta sonu hava açık ve kar yağışı beklenmiyor.



Bu arada, 8 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip Uludağ'daki konaklama tesisleri, okulların sömestir tatiline girmesiyle tamamen doldu.



Hafta sonu dolayısıyla günübirlikçilerin de ilgi gösterdiği Uludağ'da kayak pistlerinde yoğunluk yaşanıyor. Uludağ'a yabancı turistlerin de ilgisi sürüyor.



Öğrencilerden Bülent Sınır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sene yarıyıl tatilini geçirmek için ailesiyle Ankara'dan Uludağ'a geldiğini söyledi.



Sınır, "Okul yorgunluğunu burasının güzel manzarasına bakarak ve Uludağ'ın bol oksijenli havasını ciğerlerimize çekerek atmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.