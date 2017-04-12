Somalili Korsanların Kaçırdığı 8 Hindistanlı Kurtarıldı

Somali açıklarında bu ayın başında korsanlar tarafından kaçırılan ticari gemideki 8 Hindistanlının kurtarıldığı bildirildi.



Somali'nin Galmudug özerk bölgesindeki Avlanma Bakan Yardımcısı Tahir Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, korsanların alıkoyduğu 8 Hindistanlının güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarıldığını söyledi.



Korsanların fidye almak amacıyla kaçırdığı Hindistan vatandaşlarını uzak bir yere götürdüğünü, ancak bölge sakinlerinin yardımıyla yerlerinin tespit edildiğini aktaran Hasan, "Sahillerimizin korsanlar için güvenli bir sığınak haline gelmesine izin vermeyeceğiz." dedi.



Hindistan bayraklı ticari gemi, bu ay başında Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılmıştı.



Yıllardır korsan faaliyetine rastlanmayan bölgede son üç ayda üç gemi kaçırma olayı yaşanmıştı. Somalili korsanlar, daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri ve Sri Lanka bayraklı iki gemiyi kaçırmıştı.