Somalili Gençten Recep Tayyip Erdoğan Sevgisi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda eğitim gören Somali vatandaşı genç, Türkiye'de okuma fırsatı bulduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiyi dile getirdi.



Her fırsatta ülkemizi ve Türk insanını çok sevdiğini söyleyen Asmir Gaaloog isimli 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Türkiye'nin müslümanların kalesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 2023 hedeflerine ülkenin ulaşmasını istediğini söyleyen Asmir Gaaloog, "Bize ülkelerinde okuma fırsatı verdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. 15 Temmuz tarihinde arkadaşlar ile Eskişehir'deydik. Türk halkıyla birlikte bizde sokağa çıktık. Müslümanların tek güçlü kalesi Türkiye kaldı, bir müslüman olarak gerektiği takdirde Türk insanı için savaşmaya hazırız" dedi.



Buradaki sınavları kazanmadan İtalya'da ki askeri sınavlara girdiğini söyleyen Gaaloog, "Babam, oğlum elin silah tutacağına kalem tutsun dedi. Bende onun sözlerini dinledim. Sakarya halkı yabancılara karşı çok sıcakkanlı, bir anda ortama uyum sağladım" diye konuştu. Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye sürekli destek verdiğini ve ülkelerine de hastane sağlık hizmeti verdiğini belirten Asmir Gaaloog, bu sebeplerden dolayı kendisine sempati duymaya başladığını, Somali halkınında kendisini sevdiğini söyledi. - SAKARYA