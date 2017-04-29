Somalı Üreticiye Ballı Destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yerelde kalkınmaya sağlamak amacıyla üreticiye destek sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Soma'da arı yetiştiriciliği yapan 12 üreticiye ana arı dağıtımı yaptı. Soma Koordinasyon İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleşen etkinliğine Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, Soma Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Yıldırım, şube müdürleri ve üreticiler katıldı.

Arı yetiştiricisine geçtiğimiz yıldan itibaren ana arı dağıtarak destek sağladıklarını vurgulayan Bircan Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Manisalı üreticinin ekonomik refahını arttıracak ve üründen verim almasını sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl başlattığımız ve büyük övgü toplayan ana arı dağıtımına bu yılda devam ediyoruz. Somalı arı yetiştiricilerine ana arılarını dağıttık" dedi.