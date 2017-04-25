Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye İlk Resmi Ziyaret

Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ilk resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'da temaslarda bulunacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo'nun bugün Türkiye'ye geleceği ve resmi ziyaretinin 28 Nisan tarihine kadar süreceği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, konuk Cumhurbaşkanı'nın, 26 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde biraraya geleceği kaydedildi. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin, gündemdeki bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı belirtildi. Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo'nun, Ankara'daki resmi temaslarının ardından, 27-28 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek "Türkiye-Afrika Tarım Bakanları I. Toplantısı ve Tarım İş Forumu"na katılması öngörülüyor. - Ankara