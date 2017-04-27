Somali'de Şiddet Olayları

Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen şiddet olaylarında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Şibis Nahiyesi Müdürü Ahmed Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da silahlı iki kişinin saldırısına uğrayan istihbarat subayı Mahmud Haci Ali olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırganların kaçmayı başardığını söyleyen Mahmud, emniyet güçlerinin konuya ilişkin soruşturma başlattığını aktardı.



Öte yandan, başkentin batısında yer alan Decer mahallesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.



Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Somali resmi makamlarından da olaylara ilişkin açıklama yapılmadı.