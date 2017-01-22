Somali'de Senato'ya Başkan Seçildi

Somali'de yeni oluşturulan yasama organı Senato'nun ilk başkanı olarak Abduh Haşi Abdullah göreve getirildi.



Başkent Mogadişu'da gerçekleştiren ve 52 üyenin katıldığı oylamada Senato Başkanlığına 43 evet oyuyla Abduh Haşi Abdullah seçildi. Diğer başkan adayı Mustafa Mahmud Kadeh ise oyların sadece 9'unu alabildi.



Kadeh seçim sonrası yaptığı konuşmada 4 yıl süreyle görevde kalacak yeni başkan Abduh Haşi Abdullah'ı tebrik ederek, seçimlerin "adil" olduğunu ifade etti.



Abduh Haşi Abdullah da senatörlerden, ekip çalışması gerçekleştirebilmeleri ve anlaşma yoluna gitmeleri için kendisiyle işbirliği yapmalarını istedi.



Abduh Haşi Abdullah, dokuzuncu parlamentoda milletvekili olarak yer almış ve 1992 yılında darbe ile devrilen hükümette görevler almıştı.



İlerleyen saatlerde Senato'nun 14 adayın arasından başkan yardımcılarını seçmesi bekleniyor.



Diğer yasama organı Halk Meclisi'nin Başkanlığına iki hafta önce yapılan oylamada Muhammed Osman Cevari seçilmişti.



Somali'de 275 üyeli Halk Meclisi'nin yanı sıra 54 üyeli ilk senato meclisini bünyesinde barındıran parlamento, iki kanattan oluşuyor.