- Somali'de korsan saldırısı



MOGADİŞU - Somali korsanları ve bir kargo gemisinin özel güvenlik görevlileri arasında şiddetli silahlı çatışma çıktı.

Somali körfezinde daha önce benzerleri yaşanan korsan saldırıları tekrar başladı. Somali korsanlarının bir kargo gemisine binmek istemeleri üzerine gemide bulunan özel güvenlik görevlileri ve korsanlar arasında silahlı çatışma çıktı.

Öte yandan 3 Nisan'da korsanlar tarafından Somali açıklarında "Al Kausar" adlı Hint ticaret gemisi kaçırılmıştı.