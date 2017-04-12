Somali'de 'Kıtlığın Önlenmesi' Konferansı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından, Somali'nin başkenti Mogadişu'da, "Somali'de kıtlığın önlenmesi yükümlülüğünün yenilenmesi" sloganıyla konferans düzenlendi.



İİT'den yapılan açıklamada, Somali'deki insani durumun çok daha vahim boyutlara gelmesine engel olmak ve ortak insani çalışmayı güçlendirmek amacıyla bir konferans gerçekleştirildiği bildirildi.



Somali hükümetinin gözetiminde "Somali'de kıtlığın önlenmesi yükümlülüğünün yenilenmesi" sloganıyla düzenlenen konferansta, 85 yerli bölgesel ve uluslararası insan hakları örgütü temsilcisi bir araya geldi.



Somali İnsani İşler ve Afet Yönetimi Bakanı Meryem Kasım, burada yaptığı konuşmada, "Ülkedeki kıtlığın tırmanışının önüne geçilmesi, daha fazla organize olmayı gerekli kılıyor." dedi.



İngiltere merkezli İslami Yardım Vakfı Başkanı Hani el-Benna da insani yardım kuruluşlarının, insani çalışma alanında organize olmanın önemi kavraması gerektiğini ifade etti.



Benna, "Organize çalışılmadığında masraflar artacak, yapılan yardımlar sahiplerine ulaşmadan ziyan olacaktır. Bu toplantının Somali'deki mevcut durumun bir felakete dönüşmesine engel olacağını ümit ediyorum." diye konuştu.



Suudi Arabistan merkezli Uluslararası İslami Yardım Örgütünün Programlar ve Sponsorluklar Başkanı Halid bin Muhammed de yardım ve kalkınma alanındaki tecrübelerinden hareketle, Somali'de koordine olmanın kolay olduğunu, ihtiyaç sahiplerine yardımları kolaylıkla ve en az külfetle ulaştırabileceklerini söyledi.



Bin Muhammed, Somali'nin bir felakete sürüklenmesine mani olmak için toplantının sonuçlarının bağlayıcı olmasını ümit ettiğini dile getirdi.



Katılımcılar da Somali'nin, "iklim değişikliği, sel ve kuraklık" sorunlarıyla mücadele edebilmesine imkan tanıyacak sürdürülebilir çözümler üretilmesi ve ülkeye acil yardım yapılması için daha fazla çalışılması konusunda anlaştı.



Toplantıda alınan kararların, İngiltere'nin başkenti Londra'da mayıs ayında düzenlenmesi beklenen Somali konulu uluslararası konferansta gündeme getirilmesi planlanıyor.



Birleşmiş Milletler verilerine göre, Somali'de bu yıl 1945 yılından sonraki en şiddetli kuraklık yaşanıyor.