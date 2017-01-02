Somali'de Havalimanı Yakınında Patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye çıktığı bildirildi.



Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mogadişu uluslararası havalimanı yakınlarındaki güvenlik noktasında arama sırasında bir aracın infilak etmesi sonucu ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.



Hükümet yetkilileri olayla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.



Öte yandan terör örgütü Eş-Şebab internetten yaptığı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlendi.



Polis yetkilisi Muhammed Hüseyin, Afrika Birliği Barışı Koruma Misyonuna yakın bir noktada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, çevredeki birçok binada hasar meydana geldiğini kaydetmişti.