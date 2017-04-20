Somali'de Halk Açlık Sebebiyle Göç Ediyor

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Somali'de kıtlık nedeniyle her gün binlerce kişi göç etmek mecburiyetinde kalıyor.



Kuraklığın yaşandığı bölgeden göç eden insanlar büyük şehirlerde bulunan kamplara ulaşmaya çalışıyor. Yüzlerce kilometrelik yolculuktan sonra derme çatma kamplara ulaşabilen insanlar da kamplarda yetersiz beslenme ve salgın hastalıklarla karşı karşıya.



Kıtlıktan kaçan insanların sığındığı yerlerden birisi de başkent Mogadişu yakınlarda kurulan derme çatma kamplar. Sığınmacılar saatlerce yemek verilmesi için sıra bekliyorlar. Kampta yetersiz gıda sebebiyle sabahları sadece çay ve su içerek karınlarını doyurduklarını söylüyorlar.