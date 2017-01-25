Somali'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi 8 Şubat'ta Yapılacak

Somali'de daha önce birkaç kez ertelenen cumhurbaşkanlığı seçiminin 8 Şubat'ta düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.



Cumhurbaşkanlığı Seçim Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin 8 Şubat'ta yapılması kararlaştırıldı." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, seçimler için aday kayıt işlemlerinin 26-29 Ocak tarihlerinde yapılacağı belirtildi.



Milletvekillerin katılımıyla dün düzenlenen oylamada, Cumhurbaşkanlığı Seçim Komitesinin 17 üyesi belirlenmişti. Üyeler bugün komite başkanının Abdurrahman Daali Bileh olması yönünde karar verdi.



Somali'de son olarak 30 Kasım'da yapılması kararlaştırılan cumhurbaşkanlığı seçimi, geçen yıl içinde birkaç kez ertelenmişti. Seçimin ertelenme nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, uzmanlar kararın mali problemler nedeniyle alındığını öne sürmüştü.