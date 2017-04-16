Somali'de Çatışma
- Çatışmaların ardından bölgede yanan bir aracın söndürülme çalışmaları Güvenlik görevlilerin incelemeleri Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Wadajir bölgesinde silahlı saldırıda bulunan kişilerle güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.
- Çatışmaların ardından bölgede yanan bir aracın söndürülme çalışmaları
Güvenlik görevlilerin incelemeleri
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Wadajir bölgesinde silahlı saldırıda bulunan kişilerle güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Somali İç Güvenlik Bakanı Mohamed Abukar Islow, çatışmanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Islow, incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.