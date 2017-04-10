Somali'de Bombalı Saldırı

Somali'de bir hükümet görevlisinin aracına yerleştirilen bombalı saldırıda, hükümet yetkilisi hayatını kaybetti.



Somali'nin başkenti Mogadişu'da çifte saldırı gerçekleştirildi. İlk saldırıda aracına bomba yerleştirilen hükümet görevlisi hayatını kaybederken, ikinci saldırıda ise bir intihar eylemcisi askeri eğitim kampına saldırdı. Hükümet görevlisine yönelik saldırıyı üstlenen olmazken, askeri eğitim merkezine gerçekleştirilen saldırı Eş Şebab üstlendi. Mogadişu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Abdifatah Ömer Halane, bombalı saldırıda hükümet çalışanın hayatını kaybettiğini dile getirdi.



Öte yandan, dün de, Genelkurmay Başkanı olarak atanan Muhammed Jama Irfid'e yönelik saldırı girişiminde bulunuldu. Patlayıcı yüklü araç sürücüsü aracını, Genelkurmay Başkanı'nın aracına eskortluk eden konvoy yakınlarında patlattı. Olayda 8'si sivil, 5'ü asker 13 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Saldırıda hedef alınan Genelkurmay Başkanı ise yaralanmadı. - MOGADİŞU