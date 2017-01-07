Somali'de Bombalı Saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir kafeyi hedef alan bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, şehir merkezinde yer alan Heden Mahallesi'nde bir kafeye yerleştirilen patlayıcı infilak ettti.



Saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.



Yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldı, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.