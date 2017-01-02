Somali'de Bombalı Saldırı





Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen iki ayrı patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı.



Emniyet kaynakları Mogadişu uluslararası hava limanı yakınlarındaki güvenlik noktasında arama sırasında bir aracın infilak etmesi sonucu ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.



Eş-Şebab örgütü internetten yaptığı açıklamada saldırının sorumluluğunu üstlendi.



Auteur: euronews-tr



Tags: bombalı Somali Somalide Bombalı saldırı İntihar saldırısı saldırı Gepost: 02 januari 2017