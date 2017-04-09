Somali'de Bombalı Saldırı: 13 Ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Savunma Bakanlığı binası yakınlarında yeni silahlı kuvvetler komutanının konvoyunu hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre, 13 kişinin öldüğü, 10'unun yaralandığı bildirildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Savunma Bakanlığı binası yakınlarında yeni silahlı kuvvetler komutanının konvoyunu hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre, 13 kişinin öldüğü, 10'unun yaralandığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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